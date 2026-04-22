Демонтират скелето около МОЧА в Княжеската градина

От 22 до 26 април Областна администрация на област София ще осигури достъп за извършване на демонтаж и извозване на строителното скеле, разположено в парк „Княжеска градина". Това съобщават от Областната администрация. Районът ще бъде обезопасен.

Необходимата организация е създадена поради изтичане на договора със собственика на техническото съоръжение.

Към настоящия момент липсват основания договорът и месечният разход от 12,210 евро с ДДС, свързан с него, да бъдат продължени.

Процесът по демонтиране на Паметника на Съветската армия в София започна на 12 декември 2023 г. след решение на областния управител Вяра Тодева.