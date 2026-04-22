ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Една от дъщерите на Марадона се нахвърли срещу лич...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22710902 www.24chasa.bg

Демонтират скелето около МОЧА в Княжеската градина

3408
Демонтажът на Паметника на Съветската армия стои ограден вече две години. СНИМКА: ЮЛИАН САВЧЕВ

От 22 до 26 април Областна администрация на област София ще осигури достъп за извършване на демонтаж и извозване на строителното скеле, разположено в парк „Княжеска градина". Това съобщават от Областната администрация. Районът ще бъде обезопасен.

Необходимата организация е създадена поради изтичане на договора със собственика на техническото съоръжение.

Към настоящия момент липсват основания договорът и месечният разход от 12,210 евро с ДДС, свързан с него, да бъдат продължени.

Процесът по демонтиране на Паметника на Съветската армия в София започна на 12 декември 2023 г. след решение на областния управител Вяра Тодева.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

