Футболни фенове счупиха носа на 19-годишен член на друга агитка на бензиностанция във Велико Търново

Служители на полицейското управление във В. Търново разследват грабеж. Тази нощ в управлението е получен сигнал, че предната вечер около 22,30 ч. в района на бензиностанция в областния град група привърженици на футболен отбор са нанесли побой на 19-годишен местен жител и са му отнели тениската, която била с логото на противников отбор, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Пострадалият е посетил Спешна помощ, където е установена фрактура на носа, след извършена манипулация е освободен за домашно лечение. По случая се води досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата.