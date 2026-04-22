МВР: Двама убити и 16 ранени край Малко Търново, всички са от Украйна (Снимки)

Двама са убити, а 16 са ранени при тежкия инцидент с украински автобус край Малко Търново, съобщиха от Областната дирекция на МВР Бургас.

Катастрофата е станала днес около 7 часа по пътя Бургас-Малко Търново, непосредствено преди КПП-то за турската граница.

В полицията е получен сигнал за настъпило самостоятелно ПТП с обърнат в канавката украински автобус.

По списък в автобуса са били 37 пътници и двама шофьори - всички украински граждани.

Вследствие на катастрофата са загинали двама пътници. Към момента рейсът все още е в канавката, но са извадени всички пътници и водачите.

Шестима души са транспортирани към здравни заведения в Бургас, а десет души са откарани в центъра на "Бърза помощ" в Малко Търново, уточни говорителят на полицията Цветелина Рандева