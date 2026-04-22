Никой не иска да управлява болницата в Горна Оряховица, настоящият шеф предлага продажба

Нито един кандидат не е подал документи за конкурса за управител на общинската болница в Горна Оряховица, обявен поради изтичането на 8 юли т.г. договор на сегашния управител д-р Иван Иванов. Срокът за приемане на кандидатури изтече преди ден.

Междувременно настоящият управител на МБАЛ – Горна Оряховица излезе с позиция за приватизация. „Частен инвеститор е най-доброто решение за бъдещето на общинското здравеопазване", смята той.

Д-р Иванов стана управител на МБАЛ през септември 2016 г. и пое лечебното заведение с близо 900 000 лева просрочени задължения. За сравнение, болницата приключи 2025 година с положителен финансов резултат от 250 хиляди евро.

Въпреки че по време на ръководството му бяха направени значителни подобрения и привлечени нови специалисти, д-р Иванов е убеден, че трудностите пред общинските болници ще се задълбочават и че най-доброто решение за по-качествено общинско здравеопазване е голям инвеститор да вложи средства в развитието му, посочват от пресслужбата на МБАЛ.

„На последното си заседание Сдружението на общинските болници в България обсъждаше как да отговорим на изискванията за повишаване на медицинските стандарти в нашата дейност", коментира д-р Иванов, който е член на УС на организацията. „Аз съм категоричен, че няма как да правим компромис със стандартите, но от друга страна, не е по силите ни да внедряваме все по-скъпо струваща апаратура и съвременни лечебни методи. Непокриването на медицинските стандарти пък може да доведе до отказ от страна на РЗОК да сключва договори по определени клинични пътеки. Отделно нито общината, нито ние разполагаме със сериозен финансов ресурс за чувствително подобряване на условията за пациентите, като въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата и реализиране на основни ремонти в ключови отделения. Не по-малко съществено е, че за да бъде една болница привлекателна за пациенти, е необходимо наличието на утвърдени специалисти и пълно кадрово обезпечаване. В този смисъл само голям инвеститор може да предложи конкурентни възнаграждения и да ги привлече, тъй като пациентите вървят след имената на големи медици и на хабилитирани колеги, които работят във високотехнологични болници, а ние имаме ограничени възможности", коментира още д-р Иванов.

Той припомня, че частните болници работят по същите нормативни правила, както общинските и държавните. „Преобладаващо тяхната лечебна дейност се заплаща от РЗОК, тоест пациентите могат да се преглеждат, консултират и лекуват, както е в общинските – безплатно, по Здравна каса. Аз съм убеден, че ако болницата има нов собственик, който инвестира в подобрения, ще се повиши качеството на общинското здравеопазване не само в Горна Оряховица, но също за жителите на Лясковец, Стражица, Елена и Златарица. Също така ще се подобрят условията за персонала и ще се привлекат още кадри."

Д-р Иванов отчита и свършеното за десетгодишното си управление – постигане на финансова стабилизация, като през последните години не се допускат просрочени задължения към доставчици, особено към фармацевтични фирми. През последната година лекарите и специалистите по здравни грижи получават 13-та заплата. За периода са привлечени и добри лекари, постави се тенденция за подмладяване на медицинския персонал. Изградени са трайни връзки с медицинските университети във Варна и Плевен, създадоха се условия за работа и финансиране на обучението на специализанти. Очаква се тази година МБАЛ да бъде одобрена за база за обучение на студенти и специализанти.

„За този десетгодишен период се внедриха нова апаратура и болнично обзавеждане и се извършиха основни ремонти в доста отделения. Създаде се модерен интензивен сектор за терапевтично болни. Преди дни бе открит и скенер от най-висок клас. За подобряване на материалната база винаги сме били подкрепяни от община Горна Оряховица. Въведоха се много нови медицински дейности за диагностика и лечение, част от които иновативни за великотърновска област", посочва още д-р Иванов.

Управителят прогнозира, че макар и в добро финансово състояние, общинската болница в Горна Оряховица е пред риск да започне да генерира загуби заради хронично недофинансираните клинични пътеки и заради това, че общинските стационари работят предимно по най-евтините, но и разходоемки клинични пътеки. „Рискове, голяма отговорност и финансови предизвикателства са причината да няма желаещ да поеме ръководството на болницата, тъй като вместо да я развива и модернизира, той ще полага усилия за нейното оцеляване", коментира д-р Иванов.

Той допълва, че пациентът не се интересува от собствеността на лечебното заведение, в което постъпва, а от качественото лечение и гаранцията за решаване на здравословния му проблем. А в общинските болници все по-трудно се намират добри и препоръчвани специалисти, което води до отлив на пациенти, респективно до намаляване на приходите в тях.

„Общинските болници ще стават все по-затруднени да привличат добри медицински специалисти, да обновяват материалната си база и да внедряват модерно оборудване. Общините също трудно ще заделят средства за това. Решението за приватизация не бива да се отлага повече, защото стабилната финансова и кадрова ситуация към момента трябва да се използва като предимство. Моментът е благоприятен и защото в района, който обслужваме, няма друга многопрофилна частна болница, разполагаме със стикован екип от специалисти и действащ договор с РЗОК по голям брой както терапевтични, така и хирургични клинични пътеки. Разбира се, процедурата по придобиване на болницата от инвеститор следва да бъде добре организирана и бъдещият купувач да е с потенциал, опит и възможности да развива МБАЛ като многопрофилна болница", обобщава д-р Иванов.