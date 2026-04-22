Военна техника ще мине по републиканските пътища

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военнослужещи и военна техника от 61-ва Стрямска механизирана бригада, от състава на Сухопътните войски, и италиански военнослужещи от Многонационалната бойна група ще преминат на 22 и 23 април 2026 г. по републиканската пътна инфраструктура за участие в планирано учение. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

На 22 април 2026 г. от Карлово до учебен център „Анево" по републиканската пътна инфраструктура ще се придвижат личен състав и военна техника. Те ще участват в предстоящото учение.

На 23 април 2026 г. военнослужещите с военната техника, участвали в учението, ще се придвижат от учебен център „Анево" до района на 61-ва механизирана бригада в район Карлово.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция".