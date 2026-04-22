Андрей Гюров: Ще извадим 1,4 млрд. евро от ББР. Няма да ги харчим, а ще ги оставим на следващия кабинет (Видео)

Могат да се върнат на данъкоплатците, като по-модерни болници, медицински хеликоптери, кабинети за наука в училищата, старчески домове, каза служебният премиер

Това е шанс да не влязат нечии джобове и да се превърнат в поредните несъбираеми кредити

Министърът на финансите предлага едно антикорупционно решение - да извадим 1,4 млрд. евро от Българската банка за развитие (ББР). Миналата година кабинетът изтегли рекорден дълг и заключи част от тези средства в ББР. Банката с широки пръсти и къса памет. Банката, която раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси. Това каза служебният премиер Андрей Гюров преди заседанието на Министерския съвет.

Осем месеца 1,4 млрд. евро стоят заключени в тази касичка, прашасват там, не се движат, не влизат в икономиката, но в същото време за този дълг се трупат лихви, които плащат всички български граждани от своите данъци, обясни още той. Обясни, че тези пари се превръщат много бързо в изкушение. В бърза писта за големи кредити, в касичка, от която се вади, за да се спасяват политически съдби. Това българските граждани са го гледали и са протестирали срещу него. Днес ние имаме шанс и възможност да ги извадим от ББР преди те да са влезли в нечии джобове и да се превърнат в поредните несъбираеми кредити, каза още той.

И ще ги върнем на данъкоплатците, като по-модерни болници, медицински хеликоптери, кабинети за наука в училищата, като по-модерни старчески домове. Нека да кажа ясно, че служебното правителство няма да харчи тези средства. Те не се отразяват нито на приходите, нито на дефицита. Ние просто даваме шанс и възможност на следващия кабинет да реши как и за какво да използва тези средства. Надяваме се, те да го направят прозрачно, каза още Гюров.