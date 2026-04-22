За 4 месеца в Пловдивско: задържаха 287 души за ра...

Издирват непълнолетен мотоциклетист, блъснал се челно в кола във Варна и избягал

Надежда Алексиева

Снимка: Кадър от видео.

Непълнолетен мотоциклетист се издирва от полицията във Варна, след като е предизвикал катастрофа, съобщиха за "24 часа" от пресцентъра на МВР. Инцидентът е станал на 9 април, около 11.30 часа, в района на ул. „Княз Николаевич" №20 и ул. „Ген. Скобелев" в центъра на града.

Момчето се е движило с висока скорост в насрещното платно на еднопосочна улица, когато удря автомобил, шофиран от млада жена и веднага изчезва от мястото. Тя подава сигнал до полицията, но към момента младежът не е открит.

Моторът е бил без регистрационни номера и се е движил с много висока скорост, споделя пострадалата.
Катастрофата се разминала само с материални щети, но оставила в шок младата жена.

Издирването продължава, като се гледат записи от близки камери и се търсят свидетелства на очевидци.

