Военна техника ще преминава днес и утре по републиканската пътна инфраструктура за участие в учение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военнослужещи и военна техника от 61-ва Стрямска механизирана бригада, от състава на Сухопътните войски и италиански военнослужещи от Многонационалната бойна група ще преминат на днес и утре по републиканската пътна инфраструктура за участие в планирано учение. Това съобщиха от Министерството на отбраната (МО), информира БТА.

Днес от Карлово до учебен център „Анево“ по пътната инфраструктура ще се придвижат личен състав и военна техника, които ще участват в предстоящото учение.

На 23 април 2026 г. военнослужещите с военната техника, участвали в учението, ще се придвижат от учебен център „Анево“ до района на 61-ва механизирана бригада в район Карлово.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от представители на „Военна полиция“.

От министерството съобщиха през последните дни и за други придвижвания на военна техника и военнослужещи от формирования на Сухопътните войски.