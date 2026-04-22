Осъдиха двама мъже за домашно насилие над жените си

Двама мъже са осъдени условно за упражнено домашно насилие.

Районен съд Кюстендил определи наказание „лишаване от свобода" за срок от 6 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок на обвиняем, който се призна за виновен, за причиняване на лека телесна повреда на жена си, за закани за убийство и за незаконно държане на огнестрелно оръжие. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата.

Обвиняемият В. Г. се признава за виновен, че на 03.08.2024 г. в къща в кюстендилско село е причинил на Е. Г. лека телесна повреда в условията на домашно насилие, както и за това, че на 05.10.2024 г., се е заканил на Е. Г. с убийство казвайки й, че „Ще я убие и ще я застреля с пушката", както и че „ Ще изпрати наемни убийци в гр. София". Мъжът се призна за виновен и в това, че на 05.05.2025 г. в къща в Кюстендил се е заканил на А. Х. с убийство, както и за това, че в лек автомобил е държал пушка, годна да произведе изстрел, без да има за това надлежно разрешение. На обвиняемия В. Г. му е наложено най-тежкото наказание, из между одобрените в споразумението за изброените престъпления, а именно „лишаване от свобода" за 6 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години.

С присъда, Районен съд Кюстендил призна и друг мъж за виновен за домашно насилие. На 02.04.2023 г., около 20.15 часа в гр. Кюстендил, ж.к. „Герена" Л. С. не е изпълнил Заповед за незабавна защита, по силата на която С. Л. се задължава да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Б. Л. и му се забранява да приближава на по-малко от 300 метра жилището обитавано от Б. Л., нейната месторабота и местата за социални контакти и отдих, като е извършил домашно насилие, изразяващо се във физическо насилие спрямо Б. Л.

Съдът признава подсъдимия С. Л. за виновен, че на 2 април 2023 г., около 20.15 часа, в Кюстендил, ж.к. „Герена", е причинил на Б. Л. лека телесна повреда. Районен съд Кюстендил налага на подсъдимия С. Л. едно общо най- тежко наказание „лишаване от свобода" за срок от 5 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок.