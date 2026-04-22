Бюрото по труда в Пловдив обяви 400 свободни работни места, от тях 40 за висшисти

Обявените свободни работни места в Бюрото по труда в Пловдив към 22 април са 387, съобщи за БТА директорът Иванка Власева. От тях 40 са за специалисти с висше образование - инженери, медици, учители, икономисти, юристи, компютърни специалисти.

Свободните работни места за хора със средно образование са 304. Фирмите имат нужда от техници, брокери, склададжии, продавач-консултанти, готвачи, санитари, охранители, електромеханици, шивачи, оператори на мишини и други.

Обявените позиции, за които не се изисква средно или висше образование, са 43 и са за готвач, чистач, шлосер, сметосъбирач и др. Общо 24 са местата, подходящи за хора с намалена трудоспособност. Те са за машинни инженери, експерти по компютърни системи, търговски представител, аниматор и други. Сред търсените езици освен английския са полски, италиански, арабски, френски и немски.

Свободните работни места, обявени във филиала на бюрото в Раковски, са 13. Те са за електромонтьор, машинен оператор, склададжия, механик.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 хил. жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, желаещи да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, каза за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.