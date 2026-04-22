Андрей Янкулов: Ще имаме легитимен и.ф. главен прокурор за шест месеца

Доколкото разбирам днес Борислав Сарафов е подал оставка като и.ф. главен прокурор. Предполагам, че прокурорската колегия ще избере друг, който да изпълнява тази длъжност за период от шест месеца. Това каза правосъдният министър Андрей Янкулов.

Няма да тълкувам неговата воля и решение. Как и въз основа на какво го е взел е негово решение. а мен би имало значение как ще се развият оттук насетне процесите и по отношение на очакваните действия за промените в правосъдието. А конкретният акт не е в центъра на събитията, каза още той.

Със сигурност ще имаме легитимен човек на поста, който ще може да се ползва от всички правомощия, каза още той.

"От първия ден поставих като централен въпрос този за възстановяване на законността при управлението на прокуратурата, която беше нарушена след 21 юли миналата година с продължаващото пребиваване на поста на господин Сарафов. Това възстановяване на законността може да се случи сега с определяне на друг изпълняващ функциите, който да взема временно тази длъжност за период от 6 месеца", каза още правосъдният министър.