Сарафов остана и.ф. главен прокурор 2 години и 10 месеца

Две години и 10 месеца продължи мандатът на Борислав Сарафов като временен главен прокурор, въпреки че промени в съдебния закон, гласувани през януари м.г., го ограничаваха до 6 месеца.

Той зае поста на 16 юни 2023 г., след като тогавашният главен прокурор Иван Гешев беше освободен от поста и от съдебната система.

Преди да стане и.ф. главен прокурор Сарафов е шеф на националното следствие.

Професионалният му път преминава през следствието, районната, окръжната и върховната прокуратура, както и през ръководни позиции в съдебната система.

Той е роден на 16 август 1969 г. в София. През 1987 г. завършва 27 ЕСПУ „Акад. Георги Караславов" в столицата. По-късно продължава образованието си във Висшия институт на МВР, факултет „Национална полиция". Дипломира се през 1994 г. със специалност „Охрана на обществения ред", която от 1991 г. е приравнена на специалност „Право".

След завършването си започва работа като инспектор по режимно-административната дейност в Главно управление на местата за лишаване от свобода. Остава на тази позиция до 26 януари 1996 г.

На тази дата е назначен за следовател в Софийската окръжна следствена служба, с което започва кариерата му в структурите на следствието.

От 2001 г. Сарафов е заместник-районен прокурор в Районната прокуратура в Сливница.

В периода от 1 юни 2001 г. до 5 ноември 2006 г. работи като прокурор в Софийската окръжна прокуратура. След това, до 28 февруари 2007 г., е прокурор във Върховната административна прокуратура, отдел „Съдебен".

Между 1 март 2007 г. и 29 юни 2011 г. е прокурор във Върховната касационна прокуратура, отдел „Противодействие на организираната престъпност".

През 2011 г. става ръководител на Апелативната специализирана прокуратура. От 18 януари 2013 г. е заместник на главния прокурор на Република България.

На 18 декември 2017 г. е назначен за директор на Националната следствена служба.

Промени в Закона за съдебната власт, приети през януари 2025 г., ограничават възможността за заемане на поста в този режим до 21 юли 2025 г.

След тази дата Сарафов продължаваше да изпълнява функциите, след решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Според текста, Върховният касационен съд е приел това решение за незаконно.