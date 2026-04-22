Катастрофа заради непочистен сняг по пътя Смолян- Девин

Катастрофа е станала по пътя Смолян – Девин в района на прохода „Превала". Причините най-вероятно са снежната покривка по пътната настилка, която достига до около 5 см, както и неподходящи гуми.
По първоначални данни единият от автомобилите е навлязъл в насрещното движение и се е ударил челно в другия.
Движението се регулира от полиция. Пристигнала е и линейка, която преглежда пътуващите в двата автомобила.
Минути след пътния инцидент снегорин премина по пътя през прохода, за да почисти снега от настилката.