Трима пияни влязоха в дома на свои съседи в Градец, трошиха и заплашваха

Трима мъже са задържани за причиняване на материални щети и отправяне на заплахи към свои съседи в село Градец, съобщиха от областната полиция в Сливен.

Сигналите за инцидента са получени в периода между 23:00 часа на 20 април и 00:30 часа на 21 април. По данни на полицията тримата мъже на 19, 28 и 35 години, всички от село Градец и с криминални регистрации, са били във видимо нетрезво състояние, когато са влезли в домовете на свои съседи.

Те са причинили щети по имуществото - изпочупили са врати, дограми и вещи по дворовете, и са отправили заплахи към обитателите на имотите, уточниха за БТА от полицията.

Мъжете са установени незабавно от полицейски служители на участък „Градец“ към Районното управление в Котел, след което са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.