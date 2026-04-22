Корпорация строи незаконно край Златни пясъци, пречи на проверки с оръжие, според общината

Въоръжени мъже възпрепятствали проверка на институциите, на следващия ден сложили огради в гората - нещо, което е абсолютно забранено

Собственикът на КУБ Олег Невзоров твърди, че има всички разрешения и не сече гората

В имоти в местността Баба Алено, част от природен парк Златни пясъци и недалеч от едноименния курорт, се строи без строителни книжа и удостоверения за търпимост. Някои от обектите са с изградени основи, други са с издигнати вертикални конструкции и положени плочи, а има и такива, които изглеждат напълно завършени.

Това стана ясно от проведеното заседание на постоянната комисия „Обществен ред, сигурност и безопасност на движението" към общинския съвет във Варна.

Темата за незаконното строителство на територията на к.к. Златни пясъци в местността Баба Алено от украинската корпорация КУБ през последните месеци предизвика сериозен обществен отзвук, тъй като освен незаконно строителство, има и нерегламентирана сеч в огромни размери на защитени територии в района на к.к. Златни пясъци.

Въпросът нееднократно е поставян и по време на заседания на Общинския съвет, включително на сесията на 26 март. На нея беше съобщено, че последната проверка на представители на различните институции е била осуетена, тъй като второстепенни улици – общинска публична собственост, са били охранявани от мъже, снабдени с оръжие и комуникационни станции.

При проверка на пет институции на 27 март в района са установени десетки постройки, вдигнати без разрешителни от фирми на украинската корпорация КУБ. Част от тях са отцепени с високи огради, което също е незаконно в горски фонд, каза началникът на отдел „Строителен контрол" в общината Надя Костова.

Проверяващите изброили 22 двуетажни и 2 големи здания, като зад високите ограждения, през пролука видели и редица фундаменти, но достъп вътре не им бил осигурен.

Само ден след инспекцията в общината бил получен сигнал, че строителството е подновено.

Предстои да бъдат издадени заповеди за спиране на незаконно строителство, съобщават от пресцентъра на общинския съвет.

Освен това се планира въвеждането на постоянен контрол в района чрез съвместни действия на Общинска полиция и Пето районно управление към МВР. Целта е да не се допуска строителна техника до въпросните имоти.

От общинската администрация подчертаха, че до момента не са се сблъсквали с такава арогантност и пренебрежение към действащото законодателство от страна на инвеститор. Според тях се наблюдава последователно поведение, при което се игнорират разпореждания, възпрепятстват се проверки и се продължава строителство в разрез със закона.

Подобен подход е недопустим и трябва да срещне решителен отпор с всички законови средства, категорични бяха участниците в заседанието.

Главният архитект на Варна Виктор Бузев определи като „незаконно" строителството в спорната територия край града и подчерта, че Община Варна не е издавала разрешения за изграждането на новите обекти.

„Аз лично не съм издавал разрешение за строеж за това, което виждаме там. Логично е да звучи така – според мен това е незаконно строителство", заяви Бузев по време на комисията, като уточни, че окончателната преценка ще бъде направена от съда.

По думите му администрацията е започнала действия след сигнал от граждани, а не по собствена инициатива.

„Гражданската позиция помогна да се тръгне по този път", каза главният архитект и призна, че е „изумен от безочието", на което институциите стават свидетели.

Защо общината не събаря веднага

Бузев обясни, че макар общественото очакване да е за бързо премахване на обектите, директното събаряне крие сериозен риск.

Ако се пристъпи незабавно към премахване, без да се документира състоянието на строежите, инвеститорът може да оспори заповедта в съда и тя да падне.

„Идеята ни е да създадем устойчив документ, който да издържи пред съда", посочи той.

Затова общината първо ще изготви подробен протокол на съществуващото състояние, който да послужи като доказателство при евентуално обжалване.

Очаква се съдебна битка

Според Бузев е почти сигурно, че инвеститорът ще обжалва всяка заповед за премахване.

„Не съм срещал инвеститор, който да е вложил сериозни средства и да не се защитава в съда", коментира той.

Затова целта на администрацията е да подготви безспорна документация, която да гарантира, че евентуалното премахване на обектите ще бъде законно издържано.

Главният архитект направи разграничение между старите постройки в района и новите обекти.

Част от сградите са изградени преди десетилетия – още по регулационни планове от 60-те години на миналия век, като някои са функционирали като почивни бази.

Новите строежи обаче не попадат в тези планове.

„За тях няма издадени разрешения", подчерта Бузев.

В ютюб видео, публикувано на 15 април, собственикът на корпорация "Куб" заявява, че имат необходимите разрешителни и лицензи за строителство.

В него Олег Невзоров определя като клевета твърденията, че местността Баба Алено е защитен природен парк, твърди, че тя е урбанизирана територия. Клевета били и твърденията, че се секат дървета в парка и че достъпът до него е забранен.

"24 часа" отправи официално запитване към корпорацията, но до момента отговор не е получен, ще го публикуваме веднага, след като дойде.