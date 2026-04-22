ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За 4 месеца в Пловдивско: задържаха 287 души за ра...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22711917 www.24chasa.bg

Иззеха 42 вида лекарства от Индия на летище „Васил Левски“ (Снимки)

1640
Иззетите лекарства Снимка: Агенция "Митници"

Над 7800 таблетки и повече от шест килограма прахообразни вещества откриха митническите служители на Териториална дирекция Митница - София в багажа на пристигащи пътници от Индия, съобщиха от Агенция „Митници“.

Около 9:00 часа на 16 април митническите служители на митнически пункт Летище София – пътници, на Терминал 2, спират за проверка двама индийски граждани, пристигащи в България от Индия, с транзитен полет от Турция. И двамата са заявили, че нямат нищо за деклариране, но след инспекция на багажа им с рентген, в куфарите им са установени еднородни вещи. При обстойната митническа проверка на регистрирания им багаж са открити по 42 вида различни лекарства, медицински, билкови и други продукти под формата на таблетки, сиропи, прахове, гелове, семена и чайове. Иззети са общо 7840 таблетки в блистери и шишенца, както и над шест килограма прахообразни вещества в шишета и пакети. Пътниците са заявили, че пренасят стоките за техни приятели и не са знаели, че е трябвало да ги декларират.

Предвидената в Закона за митниците глоба за това нарушение - пренасяне или опит за превозване на стоки през държавна граница без знанието и разрешението на митническите органи, е от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)