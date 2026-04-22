Извозиха над 150 т отпадъци от незаконно сметище в Долни Богров

Даринка Илиева

Николай Неделков СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Над 150 тона отпадъци са извозени до момента от незаконно сметище в близост до езерата на Долни Богров. Територията, на която са изхвърлени отпадъците е защитена. През миналата седмица разпоредих почистването на замърсените два общински имота. Това съобщи зам.-кметът по екология на столицата Николай Неделков.

Двата общински имота са с обща площ от над 13 дка. На собствениците на замърсените частни имоти са издадени предписания също да разчистят терените.

Първият общински терен вече е почистен. В момента се чисти втория, това ще отнеме няколко дни. Изхвърляни са различни видове отпадъци - строителни, производствени и такива от почистване на мазета и тавани, обясни Татяна Асенова от Столичния инспекторат.

В общинските терени вече е монтирано видеонаблюдение, което е заснело малки камиони и бусове да изхвърлят отпадъци. В момента нарушителите се установяват от Столичния инспекторат, за да може да им бъдат съставени актове за нарушение.

За нерегламентираното сметище има сигнали от години и то е почиствано неведнъж. Самият Неделков разказа, че през 2023 г. е участвал в почистването на терена като доброволец.

Той напомни, че на 19 март парламентът е гласувал законови промени, с които нерегламентираното изхвърляне на големи количество отпадъци вече е криминализирано у се наказва с глоба до 15 000 евро и до 5 г. затвор. Неделков призова всички компетентни институции да обединят усилия и да работят заедно по решаването на тези проблеми.

