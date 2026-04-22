За 4 месеца в Пловдивско: задържаха 287 души за ра...

ЦИК обявява в събота имената на избраните депутати в 52-рото Народно събрание

2392
Камелия Нейкова Снимка: Архив

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще обяви в събота, 25 април, имената на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание. Това съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова на онлайн заседание на комисията.

Утре ЦИК ще обяви и резултатите от гласуването, посочи Нейкова, цитирана от БТА. 

Във вчерашния ден Централната избирателна комисия приключи с приемането на изборните книжа от всички районни избирателни комисии, добави тя. След приемането на книжата се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на ЦИК, след което се анализират несъответствията и разминавания във въведените данни и чак след това ЦИК може да обяви резултатите от гласуването, обяви Нейкова.

Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден - четвъртък, а имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден - неделя.

На 19 април страната ни проведе осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам.

