Асен Василев: В ДБ да се разберат Манол Пейков или...

"Да, България" настояват за проверка на имуществото на Борислав Сарафов

Лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов Снимка: Николай Литов

За ревизия на имуществото на Борислав Сарафов и проверка на преписките по изборните престъпления настояват от "Да, България". По-рано днес "24 часа" съобщи, че Сарафов се е отказал да е и.ф. главен прокурор.

"Изкарано е сърцето на модела Пеевски-Борисов. Това е постижение на хората, които излязоха на протестите през декември месец, защото стана ясно, че вече има 160 гласа, които да доведат до унищожаването на този модел. Пеевски и Борисов са вече разоръжени. Следващите стъпки са много важни, за да може България наистина да се промени", посочи съпредседателят на ДаБГ Ивайло Мирчев.

"Оставката на Сарафов е само първата стъпка, предстои избор на ВСС и инспекторат и то по нови правила, които да направят така, че следващите органи на съдебната власт да бъдат с много по-честни, адекватни и подготвени хора", допълни другият лидер Божидар Божанов.

