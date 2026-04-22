Коя е Ваня Стефанова - новият и.ф. главен прокурор

Ваня Стефанова, която беше определена за и.ф. главен прокурор, е родена на 26 септември 1973 г. Завършила е право в СУ "Св. Климент Охридски". Дълги години е работила като следовател и прокурор.

В професионалната си кариера минава през всички стъпала в прокуратурата – от РП-Сливница отива в Софийска градска прокуратура, където работи близо 8 г. (с прекъсване за около година и половина в периода 2013-2015 г., когато става зам.-председател на ДАНС). След конкурс през 2019 г. е повишена в прокурор от Върховна касационна прокуратура, а пред януари 2020 г. оглавява специализирания отдел във Върховна прокуратура. Паралелно влиза в амплоато и на временен, и на постоянен преподавател на няколко випуска младши прокурори в Националния институт по правосъдието, водила е обучения на дознатели, на магистрати и съдебни служители.

Още като млад следовател работи по тежки криминални дела – за убийства, грабежи, отвличания, наркоразпространение, по знакови дела като тези срещу Боян Петракиев-Барона, Константин Димитров-Косьо Самоковеца, Ицо Папата.

В Софийската градска прокуратура Ваня Стефанова е ръководител на прокурорите от звеното „Антикорупция", които разследват корупционни дела в изпълнителната власт.

На 9 януари 2025 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра Ваня Стефанова за заместник главен прокурор.