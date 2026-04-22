Киев за победата на Радев: Надяваме се дипломатическата подкрепа за Украйна да продължи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският външен министър Андрий Сибига коментира резултатите от изборите у нас и победата на "Прогресивна България" на Румен Радев.

Надяваме се България да продължи дипломатическата си подкрепа за Украйна, каза Сибиха, цитиран от БНТ.

Досегашните правителства подкрепяха суверенитета на Украйна срещу руската агресия. България оказва и военна помощ на Украйна и е един от основните доставчици на снаряди за украинската армия чрез договoри с трети страни.

Готовност да работи с безапелационния победител на изборите Румен Радев изрази часове след триумфа на "Прогресивна България" шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Поздравления Радев получи и от председателя на Европейския съвет Антониу Коща, както и от шефката на ЕП Роберта Мецола. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте коментира, че се е чул по телефона с Радев и очаква с нетърпение да продължи сътрудничеството си по общите предизвикателства в областта на сигурността.

Сръбският президент Александър Вучич и румънския премиер Илие Боложан също отправиха поздравления.

"Впечатлени сме от думите на Румен Радев, както и от други европейски политици, които имат готовността да решават проблемите чрез прагматичен диалог с Руската федерация", коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.