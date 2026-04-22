Две млади жени са ранени при катастрофа край Мадан

Две жени на 19 и 24 години са ранени при катастрофа по пътя Смолян–Мадан, в района на село Средногорци. По-младата жена, която е управлявала автомобила, е получила натъртвания и охлузни рани в областта на гръдния кош. Автомобилът „Сеат Ибиза" с пловдивска регистрация, собственост на 23-годишен мъж от Мадан, се е блъснал в предпазна ограда.

Спътничката ѝ е с мозъчно сътресение, охлузни рани и натъртвания, съобщи полицията.

На пострадалите е оказана медицинска помощ в МБАЛ – Смолян и са освободени за домашно лечение, без опасност за живота. Причината за катастрофата е движение с несъобразена скорост спрямо условията на пътя. Използвани са обезопасителни колани. Местопроизшествието е посетено от екип на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР – Смолян и е взето отношение по Закона за движение по пътищата.