Взеха книжката на шофьор, хванали го да кара пиян във Вършец

Водач на лек автомобил, седнал зад волана след употреба на алкохол, е санкциониран в град Вършец. На нарушителя са иззети шофьорската книжка и талона на автомобила, свалени са регистрационните табели на МПС-то.

На 21 април около 18,55 ч. на кръстовището ул. "Република" и ул. "Дико Илиев" в курортния град е извършена полицейска проверка на лек автомобил „Хюндай Гетц" с монтанска регистрация, управляван от 40-годишния му собственик от Вършец. На водача е направена проба за употреба на алкохол с алкотест, при която са отчетени 0.55 промила алкохол в издишания от него въздух.

По случая е съставен акт за управление на МПС с концентрация на алкохол над 0.5 на хиляда до 0.8 на хиляда - чл. 5 ал. 3 от Закона за движение по пътищата. С наказателния документ са иззети свидетелството за управление и за регистрация на автомобила и двете му регистрационни табели. Работата по случая продължава.