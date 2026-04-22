Петър Славов: Сарафов вероятно възнамерява да продължи да е заместник на главния прокурор

Новината, че Борислав Сарафов е оттеглил съгласието си бъде и.д.главен прокурор, е добра. Той вероятно възнамерява да продължи да е заместник на главния прокурор. Силно се надявам бъдещият министър на правосъдието да постави въпроса във ВСС относно дисциплинарната отговорност. Това каза адвокатът и доктор по конституционно право Петър Славов пред NOVA NEWS.

Днес "24 часа" първи съобщи, че Борислав Сарафов оттегля съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор.

Славов предположи, че ако се образува дисциплинарно производство срещу Сарафов, той може да напусне доброволно и „да вземе онези 20 заплати". Но подчерта, че въпросът за дисциплинарната отговорност е актуален. По негови думи, „ако тълкувателният закон за съдебната власт бъде приет, много ясно ще каже, че тълкуването на разпоредбата означава, че Сарафов незаконно е заемал длъжността след 21 юли 2025 г. Като първа логична последица е да върне всички взети заплати и допълнителни възнаграждения. Като втора – да се носи дисциплинарна друга отговорност".

Славов коментира и избора на ВСС. Той смята, че ако се направят бързи промени в закона за съдебната власт и се даде възможност за обществена квота в рамките на парламентарната, това ще облекчи системата и ще я направи по-професионална.