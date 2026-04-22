Две години затвор за 17-годишен, откраднал телефон

За извършен грабеж на телефот непълнолетно момче на 17 години, криминално проявено, бе осъдено на две години лишаване от свобода при строг режим. Това се случи, след като Районният съд в Казанлък одобри споразумение, сключено между подсъдимия С. С., защитника му и представител на Районна прокуратура – Стара Загора, съобщиха от съда.

Пред съда С. С. призна вината си за това, че на 08.02.2026 г. в град Казанлък, като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, е отнел чужда движима вещ - мобилен телефон, от владението на 29-годишна жена с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила - съборил пострадала по стълбите в жилищен блок, като отнел изпадналия от нея, при падането й мобилен телефон.

От ефективното наказание следва де се приспадне времето, през което подсъдимият е бил с мярка за неотклонение "задържане под стража".

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.