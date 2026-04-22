ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Две години затвор за 17-годишен, откраднал телефон

Ваньо Стоилов

[email protected]

За извършен грабеж на телефот непълнолетно момче на 17 години, криминално проявено, бе осъдено на две години лишаване от свобода при строг режим. Това се случи, след като Районният съд в Казанлък одобри споразумение, сключено между подсъдимия С. С., защитника му и представител на Районна прокуратура – Стара Загора, съобщиха от съда.

Пред съда С. С. призна вината си за това, че на 08.02.2026 г. в град Казанлък, като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, е отнел чужда движима вещ - мобилен телефон, от владението на 29-годишна жена с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила - съборил пострадала по стълбите в жилищен блок, като отнел изпадналия от нея, при падането й мобилен телефон.

От ефективното наказание следва де се приспадне времето, през което подсъдимият е бил с мярка за неотклонение "задържане под стража".

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

