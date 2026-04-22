Служител на АПИ карал пиян служебната си кола, било му втори път за седмица

Служител на Агенция „Пътна инфраструктура" е заловен да шофира с алкохол за втори път в рамките на дни, съобщават от полицията.

Пътният инцидент е станал на 21 април около 15:45 ч. в Балчик, когато е спрян за проверка лек автомобил, обозначен с логото на АПИ. Зад волана е бил 54-годишен служител на агенцията, съобщава Нова тв.

Пробата с дрегер е отчела 1,98 промила алкохол. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство. Само седмица по-рано същият служител е бил задържан в същия град, след като е управлявал личния си автомобил с 2,28 промила алкохол в кръвта.