Асен Василев: В ДБ да се разберат Манол Пейков или Владо Панев им е по-важен

Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза, категоричен е лидерът на "Продължаваме промяната"

"С изумление и малко тъга наблюдавам бурята в чаша вода по повод Манол Пейков". Така лидерът на ПП Асен Василев коментира драмата в Пловдив, която се вихри след изборите между ПП и ДБ.

Причината е, че издателят и втори в листата на ПП-ДБ Манол Пейков отпада от 52-ия парламент, тъй като с преференции го измести неговият приятел Чило Попов. Той бе осми в листата и събра 2803 лични предпочитания, а Пейков - 2232.

Сподвижниците на сина на Божана Апостолова - Манол Пейков, настояват Асен Василев да влезе в парламента не от Пловдив, а от Хасково, където също е водач на листа. И сипят върху лидера на ПП огън и жупел. Някои от симпатизантите на Пейков дори публикуват на страниците си във ФБ открити обиди за Василев.

От подадените гласове за ПП-ДБ в Пловдив обаче коалицията праща само двама депутати в парламента и така извън него остава юристът Стою Стоев.

"Манол Пейков беше поставен на избираемото второ място. Изместен е на трето от друг кандидат на "Да, България". Тази гражданска активност може само да ни радва", пише Асен Василев.

Той посочва, че неговите лични преференции в Пловдив са повече от тези на Пейков и на Попов, взети заедно - 5126. Тъй като, както и Божидар Божанов каза вчера, няма никакви предварителни договорки, нормално и уважително към избирателите е да вляза от избирателния район, където имам повече преференции", обяснява Василев.

"Въпреки това, понеже става дума за двама кандидати на "Демократична България", ако колегите от "Да България" и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение, уверява Василев.

В родния му град след него на второ място е Владислав Панев, а там ПП-ДБ печели само едно място.

И допълва, че винаги в "Продължаваме Промяната" са били фокусирани върху привличането на повече избиратели, симпатизанти и членове, а не върху това как да спънат другарчето. "Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза. Имаме много по-големи и отговорни задачи. И те могат да бъдат решени само от истински отбор", завършва публикацията си Асен Василев.