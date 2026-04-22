Надрусан с 3 вида наркотици шофьор влиза в затвора за 11 месеца, остава там още 1 г. по друга присъда

Ваньо Стоилов

Районеният съд в Казанлък одобри споразумение, постигнатото между 33-годишния Р. И. - осъждан, защитника му и представител на Районна прокуратура – Стара Загора, съобщиха от съда. По силата на съдебния акт Р. И. ще търпи ефективно наказание лишаване от свобода в размер на единадесет месеца, при първоначален общ режим.

Подсъдимият призна вината си за това, че на 07.12.2025 г. в град Казанлък е управлявал лек автомобил, след употреба на наркотични вещества – амфетамин, метамфетамин и канабис 25 /ТНС 25/, установено по надлежен ред с техническо средство дрегер "Дръг Тест 5000. Съдът го лиши от правото да управлява моторно превозно средство за срок от четири години.

С одобреното споразумение съдебният състав определи подсъдимият да изтърпи отделно и отложеното (условно) наказание лишаване от свобода в размер на една година, което му е било наложено за същото по вид деяние.

Одобреното от Районен съд – Казанлък споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Четете още

Още от Криминални

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)