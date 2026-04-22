За 4 месеца в Пловдивско: задържаха 287 души за разпространение на наркотици

24 часа Пловдив онлайн

Иззетите наркотици на територията на Пловдив и областта Снимка: МВР

От началото на годината на територията на Пловдив и областта са арестувани 287 души за притежание, съхранение и разпространение на наркотици, съобщиха от МВР. Иззети са 14,6 килограма високорискови вещества - от тях около 10,3 кг марихуана, 2 кг синтетични канабиноиди, килограм фентанил и известни количества кокаин, хашиш, амфетамин, метамфетамин и бензиноиди под формата на таблетки.

В отдел "Криминална полиция" и районните управления са набелязали конкретни мерки, насочени към предотвратяване на тази незаконна дейност и разкриване на извършителите.

По случаите са образувани 247 досъдебни производства, чието документиране продължава под наблюдението на компетентната прокуратура.

