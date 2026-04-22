Стара Загора събира за втори път любителите на свинските уши на фестивал

В събота и неделя, 25 и 26 април, Стара Загора ще бъде домакин на втория фестивал на свинските уши, съобщиха главните организатори от народно читалище "Св. Климент Охридски". По време на първото издание на феста през февруари м.г. дойдоха около 10 хиляди души, които изядоха 1,5 тона печени на скара уши.

Той като тогава старозагорският деликатес не стигна да всички гости, тази година организаторите ще подредят не 6, а 12 шанда на местни заведения за хранене, на които порциите ще се приготвят намясто. Засега организаторите не се ангажират с цените, но се надяват те са бъдат преференциални. Готвачите отново ще се състезават за приза "Баш майстор". Наблизо ще има и фермерски занаятчийски пазар, на 35 щанда производители от цялата страна ще предлагат своята продукция от млечни, месни и пчелни продукти, както и занаятчийски стоки.

За да има място за всички, тази година фестивалът ще бъде на по-широко в парк "Бедечка" в източния край на града. Очакванията са отново туроператорски фирми за доведат гости от други райони на страната, включително и от София, откъдето най-сериозно се обаждали в читалището с предложението да преместят празника си в столицата.

За всички организаторите са подготвили и богата фолклорна програма с участието предимно на местни изпълнители. С интерес се очакват изпълненията на формация "Амазония" с ръководител популярния музикант Калин Вельов.

100 грама печени свински уши съдържат 234 калории и много полезни елементи, сред които и колаген. Това бе съобщено мивалата година по време на научна конференция с участието на учени от Тракийския университет в Стара Загора. За съжаление, тази година по време на фестивала няма да има научен форум, посветен на популярния местен деликатес, известен и като старозагорските омари.