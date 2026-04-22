ГЕРБ: Оставката на Борислав Сарафов е достоен, но закъснял личен акт

"Оставката на Борислав Сарафов е достоен, но закъснял личен акт. За ГЕРБ институциите винаги са били на първо място". Това пише в позиция във Фейсбук ПП ГЕРБ.

"Сега най-важното е новото Народно събрание да започне работа веднага, за да изберем нов Висш съдебен съвет с широко съгласие, който да гарантира професионален и прозрачен избор на нов главен прокурор", пише още в позицията.

Борислав Сарафов днес внесе писмо в прокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор.