Хванаха познайница на МВР да пренася в такси 63,5 грама канабис, разпределени в пакети, в дома й откриха още от дрогата, съобщават от Областната дирекция /ОД МВР/на МВР – Добрич.

На 21 април, около 18:30 часа в хода на специализирана полицейска операция по линия на наркотичните вещества, служители на ОД МВР Добрич спират за проверка таксиметров автомобил, с пътник - жена на 46 години, известна на МВР. В дамска раница са установени полиетиленови пакети със суха тревна маса, реагираща на канабис с общо тегло 63,5 грама.

При последвалите полицейски действия е извършена проверка на частен имот по ул. „Акация" в град Добрич, обитаван от 46-годишната жена. Там са намерени електронна везна и 9 полиетиленови пакета със суха тревна маса, реагиращи на канабис с тегло 4,71 грама.

Жената е задържана за срок до 24 часа. Работата по установяване и документиране на престъпната й дейност продължава.