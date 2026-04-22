Пиян шофьор изпревари патрулка и катастрофира в Тервелско

Пиян шофьор подминава, ускорявайки, полицейски патрул със светлинен и звуков сигнал и катастрофира в Тервелско съобщават от Областната агенция на МВР.

На 21 април, около 22:10 часа по пътя град Тервел в посока село Божан автопатрул подава светлинен и звуков сигнал на движещ се лек автомобил „Воксхол". Водачът не се подчинява на полицейските разпореждания, като ускорява скоростта и самокатастрофира.

Няма пострадали. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, като цифровата индикация отчита наличието на 2,10 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.