10 месеца условно за мъж, купувал гласове за изборите за 30 евро

По бързо производство на Районна прокуратура – Търговище мъж е признат за виновен за престъпление против изборните права на гражданите. 36-годишният Е.А. от село Руец, община Търговище, получи наказание 10 месеца "лишаване от свобода" за това, че

в условията на продължавано престъпление на 4 април т.г. той предложил и дал на две жени от селото сумата от 30 евро, за да гласуват за определена политическа сила на предстоящите към онзи момент избори за народни представители.

Е.А. не е осъждан и няма криминални прояви до момента. Изтърпяването на присъдата се отлага за срок от 3 години, като този период ще бъде изпитателен срок за мъжа. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила незабавно без да подлежи на обжалване, съобщават от държавното обвинение.

Под ръководството на Районна прокуратура – Търговище е приключила работата по още две бързи производства за престъпления против изборните права на гражданите. Обвиненията са внесени в съда и предстои разглеждане на делата в съдебна фаза.