Пътничка от автобуса, премазал 2 жени: Шофьорът забрави да дръпне ръчната спирачка

Водачът излезе от автобуса и забрави да дръпне ръчната спирачка. Автобусът се преобърна. И всеки, както му беше писано - има загинали, други останаха живи. Това разказва пред БНТ жена, пътувала в автобуса, който премаза двама души и рани 16 до Малко Търново.

Всички пострадали са украинци. Според първоначалната информация автобусът с украинска регистрация е останал без гориво близо до граничния пункт и спрял, след което се е преобърнал.

Шофьорът е отбил в канавката, за да не пречи на пътното платно. След като са успели да заредят горивото, минути след това, внезапно автобусът е тръгнал на заден ход, след което, се е преобърнал. Резултатът от тежния инцидент са две жертви - жени и 16 пострадали.

Ранените са настанени в Бургаската болница, като те не са в тежко състояние. В автобуса са пътували общо 37 пътници, предимно жени и деца, както и двама шофьори. Сред пострадалите има и деца, но не тежко и не се е наложило те да бъдат настанени в болницата. Групата е пътувала на туристическа екскурзия от Одеса към Истанбул.

В момента започва да се извършва образната диагностика, има контузии на гръден кош, на гръбначен стълб, контузия на глава. В задоволително състояние са, контактни и адекватни към настоящия момент.

"Прекалено рано е да се даде заключение има ли опасност за живота на част пострадалите, нека направим необходимите изследвания и след това ще можем да констатираме", обясниха от Бургаската болница.

"Колегите установяват, че двама шофьори от автобуса са извън него и извършват някакви дейности в двигателната част на автобуса. Те предприемат действия за обезпечаване на пътното платно. По неустановени до момента причини автобусът тръгва на заден ход, след което се обръща в канавка до пътя", казва директорът на ОД МВР Бургас Ст. к. Николай Ненков.

"Получихме информация, че има нужда от тежкотоварен кран за изваждането на този автобус , разпоредих да бъде намерен и вече пътува към мястото на инцидента. Водят се в момента разговори с украинското посолство, с украинския консула, за да им съдействаме на хората, част от тях със сигурност ще искат да останат с близките си, които са приети в болница", заяви областният управител Добромир Гюлев.