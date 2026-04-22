Рецидивисти влизат в затвора за кражби на кофи за смет, бормашина и трион

Рецидивист влиза за пореден път в затвора за кражби. Районен съд - Кюстендил наложи ефективно наказание „лишаване от свобода" за срок от 8 месеца на 44-годишния Б. Н. от гр. Кюстендил Той се призна за виновен в кражба на вещи от къща в гр. Кюстендил. Престъплението е извършено в условията а опасен рецидив, обвиняемият е многократно осъждан. Съдът, под председателството на съдия Чавдар Тодоров одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата.

Подсъдимият Б. Н. се признава за виновен, че за времето от около 15:00 ч. на 30.03.2026 г. до около 06:30 часа на 31.03.2026г. от имот на ул. „11-ти август" е отнел винтоверт, бормашина, електрически трион, удължител с дължина 20 метра, ъглошлайф, всичко на обща стойност: 180.20 евро и деянието е извършено в условията на "опасен рецидив". Наказанието „лишаване от свобода" за срок от 8 месеца ще изтърпи при първоначален „строг" режим.

В затвора ще лежи и друг 49-годишен рецидивист от Кюстендил. Районният съд наложи ефективно наказание „лишаване от свобода" за срок от 6 месеца на А. В., който се призна за виновен в кражба на чужди движими вещи в условията на опасен рецидив. Обвиняемият се признава за виновен, че в периода от 20.10.2025 г. до 21.10.2025 г., е отнел 3 бр. пластмасови кофи за събиране на смет, на обща стойност 49,82 евро от владението на различни лица. Пластмасовите кофи за събиране на смет са били пред търговски обект на бул. „Македония" и пред дом на ул. „Неофит Бозвели" в гр. Кюстендил. Причинените от извършеното престъпление имуществени вреди са възстановени.

След одобряване на споразумението и след анализ на данните за съдимост, съдът констатира, че по отношение на обвиняемия са налице осъждания по три наказателни от общ характер дела в Районен съд Кюстендил, деянията и по трите НОХД-та са извършени преди да има влязла в сила присъда. Обвиняемият е осъждан многократно за кражби и следва наказанието „лишаване от свобода" да се увеличи с още 3 месеца. Така увеличено наказание „лишаване от свобода" в общ размер от 9 месеца обвиняемия А. В., да изтърпи при първоначален „строг" режим.