2,5 млн. евро събра община Благоевград от общинска собственост .

По-високи приходи има Община Благоевград от общинската собственост вследствие на по-ефективно управление, сочи отчетът за 2025 г. В бюджета на Общината са постъпили 2 574 456 евро, от които 1 566 851 евро от управлението на общинската собственост (наеми и такси) и 1 007 605 евро от разпоредителни сделки с общинско имущество.

Данните са посочени в отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението й през изминалата година, който кметът Методи Байкушев внесе за обсъждане в Общински съвет.

"През 2025 г. управлението на общинската собственост беше насочено към законосъобразност, прозрачност и защита на публичния интерес, като едновременно с това се търсеше устойчив и предвидим принос към приходната част на общинския бюджет. Акцент беше поставен върху финансовата дисциплина и активния контрол по събираемостта на вземанията, с цел ограничаване на просрочията и минимизиране на риска от трудно събираеми задължения", се казва в докладната записка.

В резултат на засиления контрол и ефективните действия на администрацията за своевременно събиране на вземанията по действащи договори и издадени разрешителни общият размер на приходите от управление на общинската собственост за 2025 г. е 1 566 851 евро. Най-високи са приходите от концесионни възнаграждения - 349 924 евро, следвани от приходите от наем на общински нежилищни имоти - 348 369 евро. Три пъти повече от планираното - 317 125 евро, са приходите от отдаване под наем на земеделски земи.

1 007 605 евро са приходите от разпоредителни сделки с общински имоти (продажба на общински жилища, общински нежилищни имоти, имоти със законно построена върху тях сграда), прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на общината, учредяване на право на строеж, и др. 757 803 евро от тях са от продажба на 22 общински жилища.



