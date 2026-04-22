Задържаха шофьорите на обърнатия автобус, двете загинали жени още са под него

Двамата шофьори на украинския автобус, който се преобърна край ГКПП Малко Търново рано тази сутрин, са арестувани и в момента се разпитват. Показания дава и стюардът, каза за "24 часа" кметът на Община Малко Търново Илиян Янчев.

Той бе един от първите, който бе на местопроизшествието веднага след кървавата катастрофа, а в момента там са областният управител Добромир Гюлев и директорът на ОД МВР Бургас ст. комисар Николай Ненков.

Двете премазани от рейса жени все още са под него, чака се специализирана машина, която да го изтегли от канавката, в която паднал.

По неофициални данни около 7 часа тази сутрин, малко преди да премине през ГКПП Малко Търново към Турция, украинският автобус с 36 пътници спрял заради авария. Един от шофьорите решил, че може би липсва гориво и тръгнал с туба към близката бензиностанция. В това време пътниците били наизлезли около рейса, който потеглил внезапно на заден ход и се преобърнал в канавката. Две от пътничките били премазани, а 16 получили различни наранявания.

"Десет души са настанени в две болници в Бургас, а други 23-ма сме приютили в Дневния център. Хората са уплашени, създали сме организация и ако се налага ще пренощуват в един от хотелите в общината. Доставили сме им вода и храна", каза кметът Илиян Янчев.

От УМБАЛ Бургас уточниха, че при тях са транспортирани 8 човека - седем жени и един мъж. Две от жените са приети за болнично лечение с различни травми, а останалите са отказали хоспитализация.

Пръв помощ на ранените украинци оказва граничният полицай Ивелин Арабаджиев, който е бил в дежурния екип, извършващ патрулна дейност по границата.

"От 7 часа, когато е станала катастрофата, до към 11 ч. граничният полицай Арабаджиев продължаваше да помага. Впуснал се е дори с риск за живота си. Той ще бъде награден за проявената смелост и всеотдайност", коментира Илиян Янчев.