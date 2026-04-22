ДПС: Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми

"Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата на Р България". Това пише в позиция на ДПС, изпратена до медиите.

"ДПС винаги е заявявала своята убеденост, че демокрацията е стабилна и сигурна тогава, когато се спазват Конституцията и законите на страната и разделението на властите като гарант за демократичност, независимост и взаимен контрол на институциите", пише още в позицията.

Борислав Сарафов днес внесе писмо в прокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор.