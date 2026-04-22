Министър Найденов: Без да развием комуникациите няма как да има нито бизнес, нито сътрудничество, включително трансгранично

„Без да развием комуникациите няма как да има нито бизнес, нито сътрудничество, включително трансгранично, в степента, в която искаме. Въпросът за подобряването на комуникациите, включително на свързаността, и на трансграничното сътрудничество между нас е постоянен". Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов по време на среща с министъра на развитието, благоустройството и администрацията на Румъния Атила Чеке. Министър Найденов е на посещение в съседната ни страна за участие в работна среща за прилагане на действащия в нея Закон за устройство на територията, който включва отделна глава за неформалните селища, и постигнатите резултати, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

„Свързаността е нещо, без което икономиките на страните няма как да съществуват", каза от своя страна министър Чеке и изрази подкрепа за това по-активната работа по въпроса да продължи.

Атила Чеке посочи, че над 96 % от жилищния фонд в Румъния е купен или построен от частни лица. Затова държавата трябва да започне проект за построяване на социални жилища или за млади специалисти, като Румъния очаква европейската програма за достъпни жилища. Предвижда се средства от нея да бъдат насочени към осигуряване на жилища за такива нужди, както и за възрастни хора с малки финансови възможности. Той допълни, че Министерството на развитието, благоустройството и администрацията на Румъния работи по отношение на неформалните селища. Процесът е започнат с набиране на данни. Като следващ етап ще бъде разработена програма за финансиране.

Подобна е ситуацията с жилищния фонд в България, каза министър Найденов. И допълни, че у нас се наблюдава дисбаланс между запуснати жилища поради неравномерно развитие на регионите и концентрация на нови, но необитавани жилища в големите градове, както и липса на общински жилищен фонд. Затова опитът на Румъния ще бъде проучен с цел намиране на решения, основани на данни.

В разговора участваха посланикът на България в Румъния Н. Пр. Радко Влайков и началникът на Дирекцията за национален строителен контрол инж. Лиляна Петрова.