Георги Кандев: Още един търговец на гласове получи окончателна присъда

Днес още един търговец на гласове получи своята присъда - окончателна и без право на обжалване. Той е действал на територията на област Търговище. Това съобщи във фейсбук профила си главният секретар на МВР Георги Кандев.

Очакваме още присъди там - за онези, които се опитаха да откраднат свободния избор, завършва публикацията си Кандев. От нея не става ясно каква е присъдата, но щом е окончателна, е постигната със споразумение между обвинения и прокуратурата. В противен случай купувачът на гласове щеше да има право да обжалва.

Вчера Кандев съобщи и за присъда за купуване на гласове в Плевен.