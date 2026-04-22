Агенцията по храните затвори кланици в Гергевец и Бяла Слатина

Българската агенция по безопасност на храните затвори две кланици - регистрирана в сливенското село Гергевец и нелегална в Бяла Слатина.

В кланицата в Гергевец инспектори от Централното управление на БАБХ и Областната дирекция по безопасност на храните - Сливен, са установили сериозни нарушения на хигиенните изисквания – мухъл и ръжда в производствените помещения, както и липса на необходимите дезинфектанти.

Ще бъдат унищожени 185 кг свинско месо и месни продукти. Те са без вътрешна идентификационна маркировка, което не позволява да бъдат проследени.

На собственика са издадени предписание и акт за административно нарушение. Дейността на кланицата може да бъде възобновена след отстраняване на всички несъответствия.

При друга проверка инспектори от Областната дирекция за безопасност на храните във Враца откриха нерегистрирано животновъдно стопанство и нелегален цех за месопреработка в частен имот Бяла Слатина.

Гаражът е бил оборудван за производство на месни продукти. Открити са 67 кг месни заготовки, които са възбранени и насочени за унищожаване в екарисаж.

В стопанството са установени две телета и крава без идентификация. Те нямат право да напускат обекта до извършване на необходимите ветеринарномедицински изследвания. Ако животните са клинично здрави, ще бъдат регистрирани и забраната за движение ще бъде отменена. Намерени са също две прасета, чийто произход не може да се проследи. Заради риск от чума по свинете те ще бъдат заклани.

На собственика са дадени указания да регистрира животновъдния обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.