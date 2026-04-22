Обвиниха шефката на тотото в Пловдив в натиск над подчинен да напусне, тя отрича

Според ръководството на 16 РИК Минка Сърнешка подложила на необоснован тормоз Антон Вътов

В тормоз над свой подчинен обвини в своя позиция Районната избирателна комисия за Пловдив-град (16 РИК) шефката на Спортния тотализатор в Пловдив Минска Сърнешка. Тя оказала натиск върху Антон Вътов да подаде заявление за напускане.

Член на комисията разказа пред "24 часа", че в изборната нощ Сърнешка отишла в панаирната палата, където е 16 РИК, където да сътрудничи при отчитането на резултатите бил извикан и Вътов. Шефката на тотото, която е общински съветник от БСП, обвинила своя съпартиец Вътов, че работи за друга политическа сила. После му казала, че очаква заявлението му да напусне Спортния тотализатор. "Считаме, че това представлява необоснован тормоз на работното място и трудова дискриминация, която трябва да бъде преустановена незабавно. Извън всякакви политически пристрастия, категорично осъждаме всички опити да бъде подлаган на натиск всеки, който на законово основание е взел участие в подпомагане работата на РИК-16, без да заема политическа квота и единствено въз основа на лични професионални качества, доказани и признати от колегите през годините. Антон Вътов е дългогодишен и изключително опитен член на РИК-16, като оказаната ни от него помощ в изборната нощ беше безценна!", се казва в становището, подписано от председателя на комисията Калоян Сухоруков, заместниците му Тодор Кръстев, Станислав Мишев и Владислав Вълчев, както и от секретаря Кристиан Гьошев.

"Няма такова нещо, прочетох написаното от ръководството на РИК и съм изненадана. Антон Вътов просто е по-слаб като мениджър и му казвам, че резултатите му падат", заяви пред "24 часа" Минка Сърнешка. Тя добави, че Вътов продължава да е на работа в тотото.