АПИ уволняват служителя си, хванат да кара пиян

Предприети са действия за освобождаване на служителя от Областно пътно управление - Добрич, заловен при проверка от „Пътна полиция" да шофира след употреба на алкохол . Трудовите му правоотношения ще се прекратят според разпоредбите на Кодекса на труда. Това съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура".Ръководството на Агенцията не толерира неспазването на правилата за движение по пътищата и вътрешните правила за поведение на служителите в държавната пътна администрация и ще приложи стриктно разпоредбите на нормативната уредба, се казва още в съобщението на АПИ.

Служител на Агенция „Пътна инфраструктура" бе задържан в Балчик, след като бе установен да шофира два пъти с висока концентрация на алкохол, съобщиха от ОД МВР-Добрич.

Около 15:45 часа е спрян за проверка лек автомобил „Дачия", собственост на агенцията, управляван от 54-годишен мъж, служител на институцията, уточняват от полицията. При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство е отчетена концентрация от 1,98 промила.Водачът е задържан за 24 часа.

Същият мъж е установен през миналата седмица да шофира личния си автомобил с над 1,2 промила алкохол. Автомобилът е иззет от органите на реда.