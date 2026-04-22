Мъж е задържан за отвличане в Ябланица

Мъж е задържан в Ябланица за отвличане на жена, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

На 21 април в Районното управление на МВР в Ябланица е получен сигнал от колегите им в Севлиево, че по-рано през деня на тяхна територия 23-годишна жена от Севлиево е била отвлечена от 38-годишен жител на Ябланица, когото тя познава.

Незабавно е предприето издирване. Жената е открита, а 38-годишният е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

БТА припомня, че през март т.г. мъж на 49 години от село Ковачица в община Лом бе задържан за отвличане на 37-годишна жена, с която преди време живеел на семейни начала в селото.