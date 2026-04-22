Илияна Йотова: Оставката на Сарафов трябваше да се случи отдавна

"Вчера казах, че това ще бъде негово лично решение, а днес той го направи. За мен това е необходима, но само първа стъпка. Оттук нататък отговорността е на Народното събрание и аз се надявам с максимален консенсус да се преодолеят изтеклите мандати, така и прозрачно да бъде избран нов Висш съдебен съвет - достатъчно авторитетен който да гарантира оттук нататък прозрачността на всички процедури. Това е работа и отговорност на политиците, а ние, българските граждани искаме правосъдие, което гарантира справедливост."

Така президентът Илияна Йотова коментира подадената оставка на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов по-рано днес.

Запитана дали е закъсняла оставката на Сарафов, Йотова обясни, че за нея отдавна е трябвало да се случи това. "Когато няма достатъчно аргументи за това оставане и има безкрайни дискусии дали е законно, или е незаконно, по-добре беше да се оттегли доста отдавна и да отпуски целия този процес", каза президентът.

Йотова е гост на откриването на медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия, която за първи път се провежда в София.