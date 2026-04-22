62-годишна почина, след като я блъсна товарен автомобил в село Вокил

1952
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Жена на 62 години е починала след пътнотранспортно произшествие, станало вчера в силистренското село Вокил, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

По първоначални данни жената се е движила по платното, когато е била блъсната от товарен автомобил „Мерцедес“, управляван от 58-годишен водач.

Пострадалата е била транспортирана и настанена в болница с фрактура на таза и комоцио, като по-късно е починала от получените травми.

Причините за произшествието се изясняват, като по случая е образувано досъдебно производство.

 

