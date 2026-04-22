Жителите на община Русе могат да кандидатстват за безплатна подмяна на отоплителни уреди

Община Русе продължава изпълнението на проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе", финансиран по процедура „За по-чист въздух!", приоритет 5 „Въздух" по програма „Околна среда" 2021-2027. В рамките на проекта ще бъдат предоставени безвъзмездно на одобрените кандидати широка гама от екологични отоплителни устройства, сред които кандидатите могат да изберат най-подходящото съобразно желанието си и спецификата на жилището. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

І. Кой може да кандидатства за участие в проекта?

Съгласно условията на процедурата за участие в проекта могат да кандидатстват:

• Физически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини) с дърва и/или въглища.

• Юридически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини и др.) с дърва и/или въглища.

• Жилищният имот трябва да се намира в регулационните граници на населените места на територията на община Русе.

ІІ. Възможности за подмяна на отоплителните устройства на дърва и/или въглища с екологични алтернативи

Физически лица имат възможност да кандидатстват, като изберат един от следните варианти, съобразно конкретните обстоятелства:

1. Индивидуална подмяна на уреди на дърва и/или въглища: физическото лице кандидатства за подмяна на отоплително устройство на дърва и/или въглища в жилището си с ново отоплително устройство;

2. Подмяна на общо отоплително устройство на дърва и/или въглища: група от две или повече физически лица собственици на самостоятелни имоти - жилищни обекти в многофамилна жилищна сграда, които до момента на кандидатстването се отопляват с общо локално отопление на дърва и/или въглища, могат да изберат един от следните варианти:

• Едно отоплително устройство за всички домакинства в групата – камина на пелети, котел на пелети или термопомпа „вода-въздух" или

• отделни отоплителни устройства на електричество или пелети за всяко от домакинствата в групата или

• отделни отоплителни устройства за някои от домакинствата в групата и едно общо отоплително устройство за общо локално отопление за останалите домакинства.

3. Колективно решение за отопление: група от две или повече физически лица, собственици на самостоятелни имоти – жилищни обекти в жилищна сграда, които до момента на кандидатстването се отопляват самостоятелно с уреди на дърва/въглища, могат да кандидатстват за прилагане на общо колективно решение за локално отопление и да заменят отоплителните си уреди на дърва и/или въглища с едно общо отоплително устройство за всички жилищни обекти на лицата от групата.

ІІІ. Отоплителни устройства, за които може да се кандидатства

На кандидатите, одобрени за участие в проекта, се предоставя, безвъзмездно:

1. Демонтаж и изнасяне на стария отоплителен уред на дърва и въглища от жилището и предаването му за рециклиране;

2. Нов екологосъобразен уред/система за отопление;

3. Двегодишна гаранция и гаранционно обслужване на доставеното и монтирано ново отоплително устройство при условие на спазване на изискванията за правилна експлоатация и поддръжка на крайния получател.

Кандидатите имат възможност да изберат между следните уреди:

• климатици;

• термопомпи (въздух-вода);

• топловъздушна камина на пелети със затворена горивна камера;

• камина с водна риза на пелети;

• водогреен котел на пелети;

• свързване или повторно свързване към топлопреносна мрежа (ТЕЦ).

Важно е да се отбележи, че едно домакинство може да получи:

- до три климатика за един обект, независимо от мощността им, или

- до три отоплителни уреда - топловъздушна камина на пелети със затворена горивна камера, или

- една термопомпа „въздух-вода", или

- един водогреен котел на пелети или една камина на пелети с водна риза,

- общо до 3 стоманени панелни радиатора за един обект.

За радиатори имат право да кандидатстват лица, които са заявили желание за отопление на:

- камина с водна риза на пелети, или

- водогреен котел на пелети или

- термопомпа „въздух-вода" или

- свързване, повторно свързване към топлопреносна мрежа (ТЕЦ).

Допустими уреди за финансиране са отоплителни устройства:

- използващи единствено електричество (с изключение на електросъпротивителни отоплителни устройства и системи) – термопомпи въздух-въздух (климатици) и термопомпи въздух-вода;

- на пелети;

- фотоволтаични системи за собствено потребление.

Ограничението по отношение на фотоволтаичните системи е приложимо само спрямо кандидати от енергийно бедни домакинства (домакинства получаващи помощи за отопление през отоплителния сезон съгласно Регистъра на МТСП), при условие че кандидатстват за подмяна с термопомпа „въздух-въздух" и монтаж на фотоволтаични системи.

ІІІ. Документи за кандидатстване

Приложимите документи за кандидатстване са налични в офиса за набиране на заявления на адрес: гр. Русе, ул. „Етър" № 1, бл. „Етър", партер, както и на сления линк:

https://obshtinaruse.bg/proekt-podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vazduh-v-obshtina-ruse-finansiran-po-protsedura-za-po-chist-vazduh-po-pri-1

VІ. Класиране на кандидатите

Община Русе разглежда подадените документи и оценява тяхното съответствие с изискванията.

В случай че финансовият ресурс позволява, се одобряват всички кандидати, които отговарят на изискванията.

При по-голям брой кандидати от наличния финансов ресурс, се извършва класиране на кандидатите, които отговарят на приложимите изисквания, е те се класират според получения брой точки. Критериите за приоритизация са публикувани на сайта на община Русе в секцията на проекта.

Допълнителна информация, както и образци на необходимите документи могат да бъдат получени в офиса за подаване на документи с адрес:

- гр. Русе, ул. „Етър "№1, блок „Етър", партер;

- на ел. поща [email protected];

- на телефон 0884 697 760

Документите за кандидатстване могат да се подават от понеделник до петък от 9:00 - 18:00 часа, обедна почивка от 13:00 - 14:00 часа.

Заявления за участие в проекта могат да бъдат подадени и по електронен път.

При подаване на документи по електронен път, документите следва да са попълнени, подписани и сканирани във формат pdf. След проверка за пълнота на документите кандидатът получава Регистрационен номер на подаденото Заявление по електронен път.