За 5 дни спират електронното издаване на паспорт

За 5 дни хората няма да могат да ползват електронната услуга за издаване на паспорт. Това съобщиха от МВР. Ограничението се въвежда днес в 17 часа и ще продължи до 9 часа на 27 април.

Причината е предстоящото въвеждане на нов образец на паспорт. Затоова услугата няма да е достъпна през Портала за електронни административни услуги на МВР, информират от Дирекция „Български документи за самоличност".

Издаването на паспорт от новия вид ще стартира на 27 април 2026 г.