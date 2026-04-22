Работник падна от шестия етаж на строеж в Пловдив и загина, делото за смъртта му пропадна

Подсъдимият влезе в болница точно преди старта

Пловдивчанинът Джевдет Мехмедов, подсъдим за смъртта на работник при падане от шестия етаж на строеж, влезе в болница и стартът на делото срещу него беше отложен.

Инцидентът стана на 3 април 2024 г. Строежът бил завършен и трябвало да се почисти. Джевдет Мехмедов наел няколко души за това и ги изпратил на обекта, който обаче не бил обезопасен. Работник на име Георги Динков не бил инструктиран как да се пази, качил се да работи на шестия етаж и паднал в асансьорната шахта. Загинал на място.

По информация на адвоката на Мехмедов Никола Симеонов подсъдимият ще бъде в болница поне още 10 дни, затова и разпоредителното заседание по делото беше насрочено за 28 май т. г. Тогава той ще трябва да докаже с епикриза, че действително не е можел да се яви в съда.